الحزب الشيوعي: الجماعات الإرهابية التكفيرية وبدعم تركي صهيوني واضح تشن هجوماً على محافظة حلب

وطن: أكد الحزب الشيوعي في بيانٍ له بأن المنطقة العربية تمر في ظروف صعبة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائليي على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة والتطهير العرقي الذي يمارس في الضفة الغربية والحرب العدوانية على لبنان الشقيق، في ظل هذا الظرف الدقيق والخطير.

وجاء في بيانٍ وصل لوطن بأن "الجماعات الإرهابية التكفيرية وبدعم تركي صهيوني واضح هجوم ارهابيا واسعا على محافظة حلب وحماة وتمكنت هذه التنظيمات الرهابية وبدعم تركي مفضوح وواضح ودعم صهيوني مباشر من احتلال كل من مدينة حلب وحماة، وقد تزامن هذا الهجوم مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتهديد صريح من نتنياهو لسوريا".

ويرى الحزب الشيوعي الفلسطيني أن المستفيد الأول من هذا الهجوم هو الكيان الصهيوني والمحور المعادي

للشعوب في المنطقة، فهذا الهجوم يهدف الى قطع طريق المداد عن المقاومة اللبنانية و إعادة بناء شرق

أوسط جديد كما صرح الفاشي نتنياهو، يتم تقسيم الشرق الأوسط الى دوليات طائفية وعرقية تخدم استمرار

سيطرة الكيان الصهيوني والامبريالية العالمية على المنطقة واستعباد شعوبها وسرقة ثرواتها.



وشدد الحزب في بيانه على وقوفه ودعمه للشعب والدولة السورية ضد هذه الهجمة الامبريالية

الارهابية على سوريا ويعرب عن ثقته أنه مهما زات التحديات فإن الشعب السوري والدولة السورية وجيشها

الباسل قادرون على تخطي هذه المرحلة الصعبة والخطيرة على منطقة الشرق الأوسط

وختم البيان بأن كل محاولات ضرب محور المقاومة سوف تبوء بالفشل مهما اشتدت الهجمة وتعاظمت المؤامرات على الدولة السورية وإن وحدة الأراضي السورية وسيادتها سوف يتحقق عاجلاً أم آجلاً على يد الشعب السوري وقواه الحية وقوى محور المقامة.