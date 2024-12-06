بعد مصادرة الاحتلال نحو 24 ألف دونم من الضفة.. حماس: ثبات شعبنا سيفشل مخطط الضم والتهجير

وطن: أشارت حركة حماس إلى أن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لمصلحة الضم والتوسع الاستيطاني يؤكد مضيّه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نيات الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وأكدت حماس، في بيانها، أن "هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، التي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات".

وقالت: "ثبات شعبنا سيفشل مخطط الضم والتهجير، مهما كلف ذلك من تضحيات".

وجددت التأكيد أنها والشعب الفلسطيني وكل الفصائل والقوى الحية مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينية خالصة.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن سموتريتش إعلانه مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتأكيده أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية تهدد وجود "إسرائيل".

المصدر: الميادين