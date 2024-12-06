نقيب المحامين فادي عباس يختتم مشاركته في المؤتمر القانوني الدولي تحت عنوان "الدعم الحقوقي للقضية الفلسطينية"

وطن: اختتم المحامي فادي عباس نقيب المحامين، مشاركته في المؤتمر القانوني الدولي حول "الدعم الحقوقي للقضية الفلسطينية" الذي نظمته هيئة المحامين الأوروبيين للديمقراطية وحقوق الانسان الذي عقد في مدينة بلباو في إقليم الباسك/ اسبانيا بحضور محامين وحقوقيين من مختلف دول العالم وبمشاركة السيدة فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدد من الخبراء والمختصين في القانون الدولي.

واستعرض عباس خلال المؤتمر واقع حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في ظل مشروع مكثف يهدف الى التهجير والاقتلاع على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما قدم عرضا تفصيليا حول قطاع العدالة وما تعرض له خلال الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد عشرات الزميلات والزملاء المحامين وتدمير مقرات النقابة في القطاع.

واختتمت فعاليات المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستساهم في تعزيز واقع المناصرة الحقوقية مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان متواصل.