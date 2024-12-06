الصحة: 32 شهيدًا و95 مصابًا بـ 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

وطن: أفادت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و95 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,612 شهيدًا و105,834 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.