مستوطنون يحرثون أراض بالجفتلك شمال أريحا

وطن: واصل مستوطنون، اليوم الجمعة، حراثة عشرات الدونمات في قرية الجفتلك، شمال محافظة أريحا والأغوار.

وأوضح رئيس مجلس قروي الجفتلك أحمد أبو غانم أن عددا من المستوطنين واصلوا عملهم منذ أسبوع في حراثة أراضي في منطقة "المخروق" شمال الجفتلك، وتقدر مساحتها بأكثر من 100 دونم.

ولفت أن ذلك يأتي تمهيدا للاستيلاء عليها وزراعتها محصول العنب.

وسنويا مع اقتراب موسم الزراعة البعلية، يبدأ المستوطنون بحراثة مساحات واسعة من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية، وزراعتها ومنع أصحابها من فلاحتها.