مستوطنون يعتدون على المواطنين بمسافر يطا

وطن: اعتدت مجموعة من المستوطنين اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة بيرين شرق يطا، وهددتهم بالترحيل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، ان مجموعة من المستوطنين اعتدت على منزل المواطن ابو ناصر العزازمة، في منطقة بيرين وهددتهم بالترحيل عن المنطقة لصالح الاستيطان.

وفي ذات السياق أقدم مستوطنون وقوات الاحتلال على توسعة مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، ورصد نشطاء عمليات بناء جديدة في الموقع.