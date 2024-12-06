"مع غزة بلا كلل ولا ملل ولا تردد".. تظاهرات حاشدة في عدة محافظات يمنية

وطن: انطلقت مسيرات حاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب وعدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والجوف والمَحْوِيت، نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وتحت شعار "مع غزة بلا كلل ولا ملل ولا تردد"، يتوقع أن يشهد اليمن احتشاداً مليونياً غير مسبوق في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وستخرج أغلب المسيرات، عصر اليوم.

وقد حددت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اليمن أكثر من 520 ساحة مركزية وفرعية في 14 محافظة للخروج بمسيرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني صباحاً ومساء اليوم.

وحدّدت 110 ساحات للاحتشاد في مدن ومديريات محافظة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، و108 ساحات للمسيرات في محافظة حَجَّة شمال غرب البلاد، و85 ساحة في محافظة إب وسط اليمن، و51 ساحة في محافظة عَمْران، و30 ساحة في محافظة صعدة شمال اليمن، و34 ساحة في محافظة الجوف، و28 ساحة في محافظة رَيْمَة، و20 ساحة في محافظة ذمار، و28 ساحة في محافظة المَحْوِيت، و19 ساحة في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، إضافة إلى عشرات الساحات في محافظات البيضاء ومأرب وعدد من المناطق التي تقع ضمن إدارة حكومة صنعاء في محافظتي لحج والضالع.

ويوم أمس، أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أنّ السفن الحربية والبوارج الأميركية تهرب من استهدافات القوات المسلحة اليمنية، في ظل العملية الكبيرة الواسعة للقوات اليمنية في البحر.

ولفت إلى تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عمليةً كبيرةً وواسعةً في البحر استهدفت سفناً أميركيةً حربية، وعمليات أخرى مهمة، منها استهداف الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة ومطار "بن غوريون" وعسقلان المحتلة.

المصدر: "الميادين"