مستوطنون يمنعون شابا من رعي ماشيته في الأغوار

وطن: منع مستوطنون، اليوم الجمعة، شابا من رعي ماشيته قرب خيام ذويه في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين منعوا الشاب محمد صلاح دراغمة من رعي ماشيته قرب خيام ذويه في الفارسية بالأغوار الشمالية، وطردوه من المراعي.

وتزايدت اعتداءات المستوطنين، بحماية قوات جيش الاحتلال، في الفترة الأخيرة، ففي أواخر الصيف الماضي سلب المستوطنون خيام المواطنين وممتلكاتهم، علاوة على اقتحامات متكررة للتجمع خاصة في ساعات الليل، ما كان يسبب حالة من الذعر بين المواطنين خاصة الأطفال والنساء.

وأصبحت المراعي محدودة أمام مواشي المواطنون في الأغوار الشمالية، بفعل استيلاء المستوطنين عليها.