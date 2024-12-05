سموتريش يعلن الاستيلاء على 24 ألف دونم جديدة من أراضي الضفة الغربية من اجل التوسع الاستيطاني

وطن: أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "بتسليئيل سموتريتش"، الاستيلاء على 24 ألف دونم بعد تصنيفها كـ "أراضي دولة" من اجل التوسيع الاستيطاني.

وقال سموتريتش في تصريح له، إنه "في الوقت المناسب، أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من أراضي الدولة جديدة في الضفة الغربية".

وأضاف: "هذه العملية تخلق تسلسلاً استيطانيًا، وتبني احتياطيات من الأراضي لإسرائيل لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وضمانات بأننا سنواصل تعزيز المستوطنات، ونحن هنا لنبقى".

وتتم الآلية، بحسب ما نقلت تقارير عبرية، عبر شرعنة الأراضي من خلال تصنيفها على أنها "أراضي دولة"، ليدّعي الاحتلال إثر ذلك أن هذه "أراض عامة ليست بملكية أحد"، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.

ووفق القناة 14 العبرية، ستكون مستوطنة "معاليه أدوميم" أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، حيث سيتم توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما سيخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة "كيدار".

وستضاعف مستوطنة "مجدال عوز" مساحتها بإضافة 281 دونما، حيث سيتم بناء 500 وحدة استيطانية جديدة على المدى القصير.

وفي جنوب الخليل، سيتم توسيع مستوطنة "سوسيا" بـ 109 دونمات، وسيقام عليها مبنى تعليمي ومبان صناعية.

وفي غور الأردن، ستحظى مستوطنة "يفيت" بالتوسع الأهم بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم.