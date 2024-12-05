مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية: الوضع مأساوي في ظل غياب الإمكانيات والمستلزمات والاحتلال ما يزال يواصل استهداف المشفى

وطن: أكد مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، بأن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل استهداف المشفى، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين أحدهما طفل وإصابة 12 آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد الطاقم الطبي.

وقال "أبو صفية"، إن الاحتلال الإسرائيلي قصق المنطقة المحيطة بالمستشفى بطائرة مسيرة، مما أدى إلى استشهاد شاب في الثلاثينات من عمره".

وشدد مدير عام "كمال عدوان"، أن "هذه الحالة أصبحت شبه يومية بضرب مستشفى كمال عدوان ما حوله".

وأضاف، "وصل طفل مساء إلى قسم الطوارئ طلبًا للمساعدة الطبية. وبينما كان عند مدخل منطقة الاستقبال والطوارئ، ألقت طائرة مسيرة قنبلة، مما أدى إلى استشهاد الطفل على الفور".

وتابع "أبو صفية"، "كان الطفل شقيق ممرضة في قسم الطوارئ، وقد جاء لطلب المساعدة الطبية من شقيقته. للأسف، بدلاً من أن يتم استقباله كمريض للحصول على الخدمات الطبية، أصبح شهيدًا"،

وأشار إلى أن عدد من أفراد الطاقم الطبي أصيبوا في هذا الاستهداف، وأحدهم في حالة حرجة ويخضع لجراحة بسبب قطع في الأوعية الدموية.

وبين مدير "كمال عدوان"، أن "الوضع مأساوي في ظل غياب الإمكانيات والمستلزمات، حيث نعمل بشق الأنفس لإنقاذ المصابين".

وتابع "ماذا يريد الاحتلال من مستشفى كمال عدوان، نحن نقدم خدمات إنسانية وعلاجية للجرحى والمصابين".

وناشد "أبو صفية"، العالم والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إيقاف "استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في شمال غزة، وإيقاف إراقة الدماء".