شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مشروع بيت لاهيا

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة المقيد يؤوي نازحين من عائلة الشلفوح، في شارع مدارس السوق بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,580 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.