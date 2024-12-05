القسام: استهدفنا 50 جنديا في جيش الاحتلال بعبوة "تلفزيونية" جنوب غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الخميس، استهداف نحو 50 جنديًّا إسرائيليًّا جنوب مدينة غزة، بعبوة مضادة للأفراد.

وقالت الكتائب، في بلاغ لها، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة راجلة للاحتلال مكونة من 50 جنديًا بعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية"، بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نشرت كتائب القسام مشاهد من الكمين الثالث المركب الذي نفذته ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، موقعة الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.