نشوب حريق بقصف الاحتلال للطابق الثالث في مستشفى الاندونيسي

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ، مساء اليوم الخميس، الطابق الثالث من المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بنشوب حريق في الطابق الثالث من المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة جرّاء قصف الاحتلال.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرين استهداف جيش الاحتلال بوابة الاستقبال بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، للمرة الثانية خلال اليوم.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ 426 على التوالي، في ظل استمرار المجازر وارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و201 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.