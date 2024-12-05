حماس: وافقنا على المقترح المصري تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة

وطن: وافقت حركة حماس على المقترح المصري تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن حركة فتح، برعاية مصرية.

وأعلنت حركة حماس، في بيان، أنّ "وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية، حماس، اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة"، على طريق "تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية، والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".

وبحسب البيان، أبلغ الوفد موافقة الحركة على "المقترح المقدم من مصر بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، عبر آليات وطنية جامعة".

وأفاد البيان بعقد لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحيث بحثا في مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأجرى الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، بحيث تم وضعها في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح، وموقف حماس تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

وتنص مسودّة الاتفاق، الذي تم، على المحافظة على وحدة الأراضي الفلسطينية القائمة على حدود عام 1967، كما شدّدت على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، وضمان تواصل جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية.