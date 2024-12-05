المقاومة تقصف تجمعات جنود الاحتلال وتستهدف آلياته في شمالي قطاع غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة.

ودمّرت سرايا القدس آليتين إسرائيليتين بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار - زُرعت مسبّقاً - في منطقة التوغل في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزّة.

وأكّدت كتائب شهداء الأقصى تفجير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع، أصابتها بصورة مباشرة، في شارع أبو العيش، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة.

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاستهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في محيط شارع الجامعة، في حي الجنينة، شرقي مدينة رفح.