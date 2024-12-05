استشهاد مواطنين في قصف للاحتلال استهدف مستشفى كمال عدوان

وطن: استشهد مواطنان، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مستشفى كمال عدوان في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن استشهاد طفل مريض كان يتلقى العلاج في المستشفى، وإصابة 12 مواطنا بينهم أفراد من الطاقم الطبي.

كما قصفت طائرة مسيرة المنطقة المحيطة بالمستشفى، ما أدى إلى استشهاد شاب في الثلاثينات من عمره.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,580 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.