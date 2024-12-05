قدسنا للتمكين تعلن عن فتح باب التقديم لمنحة قدسنا الجامعية للعام الدراسي 2024/2025

وطن: في إطار جهودها لدعم التعليم وتمكين الطلبة المقدسيين، وللعام العاشر على التوالي أعلنت مؤسسة قدسنا للتمكين والتنمية عن فتح باب التقديم لمنحة "قدسنا الجامعية" للعام الدراسي 2024-2025، بتمويل من صندوق تمكين القدس - البنك الإسلامي للتنمية، وتستهدف المنحة الطلبة المقدسيين الأكثر احتياجاً والذي يعانون من ظروف خاصة قد تعيق مسيرتهم التعليمية.

ويعلن عن المنحة هذا العام ضمن منهجية جديدة بحيث يتم تقديم الطلبات لدى الجهة المختصة في كل جامعة من الجامعات المستهدفة والتي بدورها تقوم بعملية المسح الاجتماعي وتقييم الطلبات ورفع التوصيات للجنة مقدسية ممثلين عن مجلس إدارة مؤسسة قدسنا ومحافظة القدس ووزارة القدس ووزارة التربية والتعليم.

وتنفذ المنحة ضمن معايير محددة تتعلق بالوضع الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي للطلبة وتشمل جامعات القدس والقدس المفتوحة وبيرزيت وبيت لحم وفلسطين الأهلية والنجاح الوطنية، وتستهدف المنحة 255 طالباً لفصلين دراسيين بقيمة 4000 دولار سنوياً كحد أقصى لطلبة كلية الطب، و1500 دولار لباقي التخصصات.

من جهته قالت الاستاذة دينا المساعيد النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بأن المؤسسة تواصل رسالتها في مجال مساندة الطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية دون انقطاع منذ عشر سنوات، حيث استطاعت مساعدة أكثر من 4000 طالب على مدار مسيرة المؤسسة.

وأضافت مساعيد بأنه تم تطوير المنحة هذا العام لتتضمن مبادرات عمل تطوعي والمشاركة في برامج تدريبية تطويرية يلتزم بها الطالب المستفيد لتعزيز الأثر التنموي للمنحة.

وشكرت مساعيد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية على دعمهم لهذا المشروع ومساهمتهم في تمكين الطلبة المقدسيين من خلال صندوق تمكين القدس.

هذا ويمكن لجميع الطلبة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المنحة والتقدم لها متابعة الرابط التالي:

https://bit.ly/qudsona-scholarship-2024