اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الجمعة الموافق 6/12/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من الخضر وتشمل: أجزاء من بوابة الخضر ، قصر المؤتمرات ، قاعة قلعة برك سليمان , بلدية الخضر ، البنك العربي ، مستشفى اليمامة والمنطقة المحيطة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.