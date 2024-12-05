دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة دولة الاحتلال

وطن: رحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي أكد وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واعتبرت الدائرة التقرير كخطوة مهمة في كشف الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي المستمر والعمليات العسكرية التي أودت بحياة عشرات آلاف المدنيين.

واضافت الدائرة أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي أطلق عليه "تحس بأنك لست بني آدم" إقرارا متأخرا بارتكاب دولة الاحتلال الإبادة الجماعية بعد ٤٥ ألفا من الشهداء وأكثر من مائة ألف من الجرحى والمصابين.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية استنادا إلى تقارير المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات دولية رادعة بحقهم.

وأكدت الدائرة أن مثل هذه التقارير تسلط الضوء على سياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالتنديد، واتخاذ إجراءات فعلية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.