ندوة سياسية في مدينة بريمن الألمانية للجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات تناولت إمدادات الاسلحة الالمانية لإسرائيل وحظر ارسالها

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية بالتعاون مع الرئيس الفخري للجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي، ندوة سياسية حاشدة تناولت موضوع امدادات الاسلحة الالمانية لاسرائيل وموقف ألمانيا من حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وافتتح الندوة رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، مفوض عام التجمع وامين سره سامر بلال أصلان، مرحباً بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان واوروبين، مؤكداً أهمية هذه الندوة التي تأتي في ظروف قاسية وشديدة التعقيد تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي ومجاعة جماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.

وشدد اصلان على دور الجالية الفلسطينية في بريمن بإبقاء القضية الفلسطينية وحرب الابادة في غزة حاضرة لدى ابناء الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني من الألمان من خلال استضافة النخب السياسية الالمانية والفلسطينية والعربية والحوار دائما حول مختلف القضايا.

وادار الندوة الباحث الاقتصادي الدكتور شير هيفر متحدثا عن امدادات الاسلحة الالمانية لاسرائيل وان ما تقدمه ألمانيا لإسرائيل هو أكثر من ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. كما تحدث هيفر عن المعاهدات والاتفاقات الدولية وشحنات الاسلحة إلى البلدان المشتبه بهم في جرائم حرب أو الابادة الجماعية.

كما تناول الجانب الاقتصادي للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين واسرائيل.

وأشار إلى أن هذه الأسلحة المستخدمة ضد العزل المدنيين في غزة تجعل من الصعب ان تضع نهاية للحرب ووقف معاناتهم وتبادل الأسرى من الجانبين، كما دعا الحكومة الالمانية إلى العمل على تغيير موقفها من الفلسطينيين وطالبها بحظر الاسلحة المرسلة لإسرائيل والتي تستخدم في قتل المدنيين في غزة .