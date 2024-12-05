ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 44,580 شهيدا و105,739 مصابا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد شهداء عدوان الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 44,580 شهيدًا و105,739 مصابًا، في حصيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خمس مجازر جديدة خلال الــــ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 48 شهيدًا و201 مصاب إلى المستشفيات.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الاستهداف المكثف للمناطق السكنية والبنى التحتية، مع تزايد العجز الطبي نتيجة نقص الإمدادات والوقود.

وذكرت الوزارة أن هذا التصعيد يضع المنظومة الصحية على شفا الانهيار، حيث تعمل المستشفيات بأقصى طاقاتها وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأوضحت أن عددا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.