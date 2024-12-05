قوات الاحتلال تقطع أشجارا وتدمر شبكة مياه ري في نحالين

وطن: قطعت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أشجارا، ودمرت شبكة مياه ري للمزروعات في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، قطعت حوالي 60 شجرة زيتون وعنب، ودمرت شبكة مياه لري المزروعات وأسلاكا شائكة، في منطقة "واد أبو كير" تعود للمواطنين غانم شكارنة، وعبد الباسط فنون.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الفترة الأخيرة وتيرة اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين في نحالين، التي تمثلت في هدم منازل وغرف زراعية، واقتلاع أشجار.