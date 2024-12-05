المقاومة تستهدف الاحتلال وآلياته في قطاع غزّة.. واشتباكات عنيفة في جباليا وبيت لاهيا

وطن: تواصل المقاومة عملياتها في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، لليوم الـ 426، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، مكبّدةً الاحتلال خسائر فادحة، مع استمرار الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا، شمال القطاع.

وعن العمليات التي أعلنتها فصائل المقاومة، أكّدت كتائب شهداء الأقصى تفجير آلية عسكرية للجيش الاحتلال من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع، أصابتها بشكلٍ مباشر، في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة.

بدورها، سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دمّرت آليتيْن لجيش الاحتلال بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار - زرعت مسبقاً- في منطقة التوغل في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزّة.

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاستهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط شارع الجامعة في حي الجنينة، شرقي مدينة رفح.

وأمس، استهدفت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس،6 دبابات للاحتلال من نوع "ميركافا 4" وناقلة جند، في بيت لاهيا ومخيم جباليا، شمالي القطاع.

إلى ذلك، قال قائد لواء "غفعاتي" في "جيش" الاحتلال، أمس الأربعاء، إنّ "المقاتلين في جباليا يخوضون معنا حرب عصابات بمجموعات صغيرة مؤلفة من شخصين إلى 3 أشخاص.

وأضاف أن المقاتلين في جباليا شارك بعضهم في هجوم 7 أكتوبر، مردفاً: "إنهم لا يستسلمون".

المصدر: الميادين