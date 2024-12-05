بعد اعتراف جيش الاحتلال بقتله 6 أسرى "إسرائيليين".. حماس: نتنياهو فشل ويتحمل المسؤولية

وطن: شددت حركة حماس على أن "اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من الأسرى يؤكد صحة روايتها وبطلان رواية الاحتلال وتحمله مسؤولية التداعيات التي حدثت في حينه".

وأشارت الحركة إلى أن "قتل المزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكّد فشل نظرية نتنياهو بتحرير الأسرى بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحرر أسراه، بل يقتلهم".

وحمّلت نتنياهو المسؤولية المباشرة عن مقتل عشرات الأسرى بسبب إفشاله التوصل إلى اتفاق.

وأكدت أن "لا بديل من وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل".

ولمّح تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مسؤولية محتملة لقواته عن قتل 6 أسرى إسرائيليين في غارة على إحدى المناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته أخرجت في 20 أغسطس/آب الماضي جثامين 6 أسرى من نفق يقع في محيط تلك المنطقة التي استهدفها في فبراير/شباط الماضي.

وحسب التحقيق الذي نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، فقد عُثر على جثامين الأسرى الستة وعليها آثار طلقات نارية، كما عثر بجانبهم على جثامين المقاتلين الستة الذين كانوا يحتجزونهم.

وأوضح التحقيق أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ في 14 فبراير/شباط الماضي ما وصفها بالغارة الدقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات بحركة حماس.

وخلص التحقيق إلى وجود احتمال كبير بأن مقتل الذين كانوا بالنفق يرجع إلى تلك الغارة التي وقعت في منطقة قريبة منهم.

وكانت حركة حماس قد شددت على ضرورة أن يوجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسالته التي تضمنت تهديدات بـ "تداعيات خطيرة" في الشرق الأوسط في حال عدم إطلاق سراح الأسرى في القطاع قبل 20 كانون الثاني/يناير المقبل إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إلى أن نتنياهو أفشل كل محاولات التوصل لصفقة تنهي الحرب وتحقق صفقة تبادل للأسرى.



المصدر: الميادين