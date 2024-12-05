مستوطنون يسيجون أراضي قرب مساكن المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية

وطن: أقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على وضع سياج شائك وعلامات هرمية قرب مساكن المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة، بأن قرابة 30 مستوطنا وضعوا علامات وسياجا شائكا قرب مساكن المواطنين في عين الحلوة، ضمن سياسة الاستيلاء على مزيد من الأراضي في الأغوار الشمالية.

وأضاف، أن 12 عائلة في المنطقة بات يهددها شبح التهجير الفعلي بسبب اعتداءات المستوطنين المتزايدة في المنطقة.

وحذر دراغمة، من فصل التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية عن بعضها البعض، خاصة أن المستوطنين باتوا يسيجون في الفترة الأخير إلى الغرب من الشارع الاستعماري المسمى بشارع (60).

ويعاني المواطنون في الشريط الشرقي الغائر، تحديات وانتهاكات يقوم بها الاحتلال من هدم منشآت سكنية وحظائر ماشية، وإخطارات بالهدم ووقف البناء، وأخرى يقوم بها المستوطنون من استيطان رعوي، واعتداءات متكررة، وإغلاق للمراعي، فأصبحت اليوم مساحات كبيرة من المراعي مغلقة أمام الرعاة، بفعل تسييج المستوطنين لها.