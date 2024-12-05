منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تعقد اجتماعا مع عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

وطن: عقدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إجتماعا مع عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،مسؤول ملف العلاقات العربية والصين الشعبية،للحديث عن واقع معاناة التجمعات البدوية التي تتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي في ظل الحرب المفتوحة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضدهم .

و استقبل عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفدًا من منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، برئاسة المحامي حسن مليحات، المشرف العام للمنظمة، وعضوية المحامي قصي الشلالدة، عضو مجلس إدارة المنظمة، والمحامي محمد النجار، مستشار السياسات في المنظمة، والمحامي إبراهيم ذويب، الخبير القانوني.

واستعرض المحامي حسن مليحات، نبذة تعريفية عن منظمة البيدر التي تأسست في عام 2021 وتهدف المنظمة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني للتجمعات البدوية في فلسطين، التي تعاني من الانتهاكات المستمرة بسبب السياسات الاحتلالية وتضم المنظمة مجموعة من الصحفيين والمحامين الذين يعملون جاهدين للدفاع عن حقوق البدو في في مختلف المجالات، مثل الحق في الأرض والمياه والتعليم والخدمات الأساسية.

وأشار مليحات إلى أن التجمعات البدوية، التي تقع غالبًا في المناطق المهددة بالتهويد والمصادرة من قبل الاحتلال، تتعرض لضغوط هائلة تشمل هجمات متواصلة من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى مضايقات من قبل سلطات الاحتلال، مثل إغلاق المناطق الرعوية وحرمانهم من الوصول إلى المياه وموارد الأرض وأضاف أن هذه السياسات أثرت سلبًا على سبل عيش البدو، حيث يعتمدون بشكل رئيسي على الرعي كمصدر رزقهم، مما أدى إلى تفشي البطالة والفقر في صفوفهم.

وبعد أن قدم المحامي حسن مليحات عرضًا عن نشاطات المنظمة، رحب عباس زكي بالحضور وأثنى على عمل منظمة البيدر الذي يهدف إلى حماية حقوق التجمعات البدوية في فلسطين وأكد زكي على دعمه الكامل للمؤسسة في كل ما من شأنه تسهيل عملها، سواء على الصعيد القانوني أو السياسي، في مواجهة محاولات الاحتلال ومستوطنيه لتهجير أبناء شعبنا في المناطق البدوية.

كما أشار زكي إلى أن التجمعات البدوية تمثل جزءًا أساسيًا من الشعب الفلسطيني، وأن معاناتهم لا تقل أهمية عن معاناة باقي الفئات الفلسطينية التي تواجه الاحتلال وأضاف أن سياسات الاحتلال تستهدف البدو بشكل خاص، سواء من خلال التهجير القسري أو "التهجير الصامت"، الذي يتمثل في التضييق عليهم في محاولة لاقتلاعهم من أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأكد عباس زكي في حديثه أن البدو في فلسطين يواجهون تحديات كبيرة في مجالات متعددة، بدءًا من التهديدات المباشرة لوجودهم وصولاً إلى تدمير بنيتهم التحتية وقال إن الاحتلال والمستوطنين يتبعون سياسات تهدف إلى جعل الحياة في التجمعات البدوية شبه مستحيلة، ما يؤدي إلى دفع السكان إلى الهجرة وأضاف أن هذه السياسات تسهم في تدمير النظام البيئي والحياة الاجتماعية للبدو، بما في ذلك منعهم من الحصول على مصادر المياه الضرورية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة في المجتمعات البدوية، حيث يصعب عليهم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتضطر العديد من العائلات إلى العيش في ظروف قاسية، ما يزيد من معدلات الفقر والبطالة في صفوفهم ولفت إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لحمايتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

وخلال الاجتماع، تحدث المحامي محمد النجار مستشار السياسات في منظمة البيدر عن الدور الذي تلعبه منظمة البيدر في الدفاع عن حقوق البدو، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على مستوى عدة محاور، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني للأفراد والعائلات البدوية المتضررة من إجراءات الاحتلال كما أكد على أهمية تعزيز التشبيك مع الجهات الدولية والقيادات السياسية في الضفة الغربية من أجل تسليط الضوء على قضية البدو كقضية أساسية في الخطاب السياسي الفلسطيني والدولي.

وأشار النجار إلى أن المنظمة تسعى إلى تفعيل الدبلوماسية المناصرة لحقوق البدو على المستوى الدولي، بما في ذلك التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان كما أضاف أن المنظمة تهدف إلى حشد الدعم الجماهيري، سواء من داخل فلسطين أو من الخارج، لتوثيق الانتهاكات والعمل على وضع قضية البدو على جدول الأعمال الدولي.

من جانبه، أشار المحامي محمد النجار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تعزيز العلاقة مع الداعمين الدوليين، وزيادة الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد التجمعات البدوية كما تحدث عن أهمية …