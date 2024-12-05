شهداء في مجازر جديدة للاحتلال في غزة.. ونسف مربعات سكنية في مناطق مختلفة في القطاع

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكباً، في ساعات ليل الأربعاء وفجر الخميس، مجازر جديدة بحق المدنيين ومتعمداً نسف المزيد من المربعات السكنية في مناطق مختلفة.

وأكدت مصادر محلية، ارتقاء 25 شهيداً، في حصيلة لا تزال أولية، في مجزرة ارتكبها الاحتلال في مدينة غزة، مشيراً إلى مجزرة أخرى ارتقى فيها 10 شهداء على الأقل وأصيب أكثر من 50 شخصاً في قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً في منطقة اليرموك في المدينة.

وأضافت المصادر أنّ الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي وأطلق النار على حيي الصبرة وتل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وتحدثت أيضاً عن ارتقاء 5 شهداء وجرح العشرات من جراء قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم "5" في النصيرات وسط القطاع.

بدورها، أفادت مستشفى العودة بأنّ عدداً كبيراً من المصابين، معظهم أطفال ونساء، وصلوا إليها من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة "بلوك 5" في محيط المستشفى.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي شمال غرب مخيم النصيرات.

كذلك، نفّذ الاحتلال عمليات نسف مباني في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، وفي محيط محور "نتساريم" شمالي وسط القطاع.

ولفتت المصادر إلى أنّ 76 شهيداً ارتقوا في إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر الأربعاء.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، ارتقى 17 شهيداً وأصيب عشرات آخرين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

ووفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في غزّة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44532 شهيداً و105538 جريحاً، تمّ تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكر التقرير الإحصائي للوزارة في اليوم الـ425 من العدوان أنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات، خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيداً و84 جريحاً.