الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، 12 مواطنا من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت زريف وقصي أبو حمدية، من البلدة القديمة في الخليل، ومهند أحمد الحوامدة من بلدة السموع جنوبا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: أشرف محمد أبو عياش (53عاما) ونجله محمد (16عاما )، وأمجد غطفان العلامي (17عاما)، ومأمون أحمد العلامي (23عاما)، وسيف محمد العلامي (24عاما)، ومهند محمد العلامي (25عاما)، ومحمد منذر صبارنة ( 22عاما) ، ومصعب منير رضوان اخليل (26عاما) وابراهيم محمد علي صبارنة (22عاما)، عقب مداهمة منازلهم وتنفتيشها والعبث بمحتوياتها.