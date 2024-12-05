مستشار ترامب يتحدث عن تحديد الخطوط الرئيسية لوقف إطلاق النار في غزة.. هذه التفاصيل المتبقية

وطن: أعلن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، لصحيفة لوبوان الفرنسية، تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بولس، إنه تم وضع خريطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو اثنين في إطار وقف إطلاق النار بغزة، مبينا أن هناك تفاصيل بقيت بشأن اتفاق غزة تتعلق ببعض الأسماء وعدد المفرج عنهم.

وأكد أن قطر تلعب دورا مهما جدا في الوساطة بين "إسرائيل" وحماس.

من جانبه، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أحد مستشاري ترامب قوله، إن ترامب يدعم الاتفاق إذا كان مقبولا "لإسرائيل"، والاتفاق أمر عاجل؛ لأن حياة "الرهائن" في خطر.

وأضاف أن ترامب يريد تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار بغزة في أقرب وقت ممكن، ودون تأخير، وقبل 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة مرتقبة لرئيس الشاباك إلى مصر بخصوص صفقة التبادل.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه من المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة الخميس، لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وتحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "فرصة" حالية لإبرام صفقة بالخصوص.

ادعاءات كاتس، تأتي رغم إفشال حكومة بنيامين نتنياهو، أكثر من صفقة خلال الأشهر الماضية لتبادل الأسرى ووقف الحرب عبر إضافة شروط جديدة توصف بالتعجيزية والتنصل من تفاهمات تم الاتفاق عليها.

فيما تؤكد حركة حماس انفتاحها على صفقة تنهي حرب الإبادة الجماعية على غزة المتواصلة للعام الثاني على التوالي، وتضمن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع.

المصدر: عربي 21