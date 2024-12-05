الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات على الحاجزين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار.

ويشهد الحاجزان تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين، منذ أكثر من عام، فيما يعتمد عليهما المواطنون للوصول إلى أماكن عملهم في الأغوار، أو نقل بضائعهم إلى السوق الفلسطينية.