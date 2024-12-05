الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من نابلس بينهم فتاة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة ومحيطها، وسط اطلاق الرصاص الحي، وداهمت أحد المنازل واعتقلت المواطن نشأت هيرون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال، اعتقلت: هشام ابراهيم تيسير شاهين، ومحمد أحمد مزيد من قرية تلفيت، والطالبة في جامعة النجاح الوطنية نور محمود بدران، من قبلان، وجميل العرايشي ووالده من روجيب، وأحمد عبداللطيف حنني من بيت فوريك، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأشار شهود عيان في بلدة بيت فوريك إلى أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على إخلاء منازلها، بحجة تفجير جسم مشبوه.