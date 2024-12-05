الاحتلال يشنّ اقتحامات في مناطق في الضفة الغربية.. ويجبر عائلات على إخلاء منازلها

وطن: شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وسط تصدي المقاومين للقوات الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله، وفق ما أكدت مصادر محلية.

كذلك، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة دير أبو ضعيف شرقي جنين، التي اقتحمها الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، حيث أجبرت أكثر من 20 عائلة على إخلاء منازلها في حارة النقارة، واقتحمت أيضاً بلاطة البلد حيث ألقت قنابل صوتية، إضافة إلى اقتحامها قرية تلفيت ومحيط البلدة القديمة.

وشنّ الاحتلال اقتحامات في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم، إضافة إلى بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث ألقى الاحتلال قنابل غازية وصوتية في اتجاه المنازل والمحلات التجارية.