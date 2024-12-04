ربى محمد تكتب لوطن: 66 يومًا من الصمود: عودة مظفرة ونصر مستحق

شهد لبنان عدوانًا عسكريًا واسعًا من قبل دولة الاحتلال، انتقامًا لدعمه لغزة ومحاولة للقضاء على مقاومته التي تعاظمت بعد عدوان 2006. استهدف العدوان مناطق واسعة مثل بعلبك وسهل البقاع، ملحقًا دمارًا هائلًا، وأوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل، وعشرين ألف جريح، إضافة إلى نزوح مليون من المدنيين، وتدمير قرى جنوبية بالكامل، بتكلفة تُقدّر بالمليارات. حددت دولة الاحتلال أهدافها بالقضاء على حزب الله وإقامة “شرق أوسط جديد” خالٍ من قوى المقاومة.

إلا أن المقاومة اللبنانية أفشلت هذه الحسابات وأظهرت قدرة استثنائية على الصمود والردع. هذا الأداء أجبر الاحتلال على طلب وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية وغطاء دولي. في 27 نوفمبر 2024، تم الإعلان عن اتفاق نصّ على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال، وتولي الجيش اللبناني السيطرة على المناطق الحدودية. هذا التطور لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة مباشرة لصمود المقاومة، واستمرارها في استهداف المستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ، مما دفع القيادة الإسرائيلية للبحث عن مخرج سياسي من مأزقها العسكري.

تناول محللون عسكريون وسياسيون بارزون في دولة الاحتلال، من بينهم جنرال- إسحق بريك، السياسات العسكرية والسياسية الفاشلة، مشير إلى أن القيادة الإسرائيلية روّجت الأكاذيب للجمهور، مدعيةً أن الجيش قادر على إخضاع حزب الله، رغم الضربات التي وجهتها المقاومة. هذه الأكاذيب كانت غطاءً للتنازلات السياسية التي فرضها الفشل العسكري، مما أبرز ضعف القيادة واعتمادها على التضليل للهروب من الاعتراف بالهزيمة.

في الداخل الإسرائيلي، تفاقمت الأزمات السياسية والاجتماعية مع استمرار الانقسامات والاحتجاجات ضد الحكومة، ما كشف هشاشة الجبهة الداخلية. رفض المستوطنون في المناطق الحدودية العودة إلى مستوطناتهم بحجة عدم شعورهم بالأمان، في مشهد يعكس حالة من الهزيمة النفسية. أحد رؤساء البلديات صرّح قائلاً: “لن أعود… أولادي ليسوا تحت رحمة حزب الله”، في حين طالب آخرون القادة الإسرائيليين بالانتقال إلى المناطق الحدودية بأنفسهم. هذا المشهد دفع جيش الاحتلال إلى إطلاق النار على المواطنين اللبنانيين العائدين إلى قراهم الحدودية، في محاولة للتنفيس عن غيظه وإحباطه.

على الجانب اللبناني، كان المشهد مختلفًا تمامًا حيث برز التضامن الوطني كركيزة أساسية لمواجهة العدوان، وتوحدت القوى السياسية خلف المقاومة، معتبرة المواجهة مع الاحتلال مسؤولية وطنية. مع انبلاج الفجر، عاد الأهالي إلى قراهم الحدودية في مشهد رمزي يعكس الثقة بالمقاومة وقدرتها على الحماية. هذا المشهد لم يكن مجرد إعلان للنصر، بل شهادة على العلاقة العضوية بين المقاومة وأبناء الشعب اللبناني، التي تعززت بفضل دعم محور المقاومة، وخاصة فلسطين.

في هذه المواجهة، لم تكن المقاومة قوة عسكرية فقط، بل جسدت نموذجًا أخلاقيًا متميزًا. التزمت المقاومة بقواعد صارمة في استهداف الأهداف العسكرية، وحرصت على حماية الأهالي في مناطقها. حتى في أصعب الظروف، كانت رسائل الدفء والأخلاق هي ما يميز سلوكها، مقارنة بالممارسات الموثقة للاحتلال، التي اتسمت دائمًا بالنهب والدمار.

فترة وقف إطلاق النار لم تكن استراحة فقط للمقاومة، بل كانت فرصة لتعزيز قدراتها، مراجعة أدائها، وترميم نقاط الضعف. على النقيض، كان جيش الاحتلال منهكًا ومثقلًا بأزمة التآكل الداخلي، ما جعل هذه الفترة فرصة لتخفيف الضغوط عليه. لكن المقاومة ظلت على استعداد دائم، معتبرة الاتفاق هدنة مؤقتة فرضتها الضرورة، ومعتمدة على الشتاء القاسي كعامل إضافي لتعزيز موقعها.

النصر في لبنان لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان أيضًا انتصارًا رمزيًا واحتماعيا. عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية في مواجهة الاحتلال كانت إعلانًا واضحًا عن إرادة شعب لا تُقهر، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه من دماء الشهداء. مشاهد وداع الشهداء والاحتفاء بالقادة في الضاحية جسدت روح الصمود والمقاومة التي لم تنكسر رغم التضحيات.

ورغم هذا النصر، تظل دولة الاحتلال تهديدًا مستمرًا، ليس فقط للبنان وفلسطين، بل لاستقرار المنطقة بأسرها. الأطماع التوسعية التي تستند إلى أوهام “أرض الميعاد” من النيل إلى الفرات تهدد سيادة الشعوب. لذلك، فإن بناء جبهة مقاومة عربية موحدة، وتعزيز التضامن بين القوى الحية في المنطقة، يمثلان حجر الأساس في مواجهة هذه التهديدات.

اليوم، تُكتب معادلات التحرر بالدماء والصمود. صمود المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن يمثل رسالة واضحة: الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها لن تُهزم. هذه الانتصارات ليست سوى بداية لمسار طويل هدفه تحرير الأرض، وحماية الكرامة، وإعادة رسم معادلة القوة لصالح الشعوب الحرة.