قوات خاصة إسرائيلية تختطف الجريح أيمن غنام من المستشفى العربي في نابلس

وطن: اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الأربعاء، مصابا من داخل المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في المستشفى العربي، بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى أحد غرف العناية المركزة، داخل المستشفى واختطفت الشاب الجريح ايمن غنام من بلدة عقابا، وكان قد أصيب إثر قصف طائرة مسيرة مركبة قرب طوباس يوم أمس.

وأضافت أن القوات الخاصة تسللت إلى داخل المستشفى، متنكرة بزي نسائي ودكتور وشيوخ، وجرى الاعتداء على اثنين من الطاقم الطبي بالضرب، قبل اختطاف الشاب.