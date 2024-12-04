بالقذائف والعبوات والصواريخ.. المقاومة في غزة تستهدف قوات الاحتلال وآلياته

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال، مكبّدةً الاحتلال خسائر مؤكّدة، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وفي تفاصيل العمليات لليوم الأربعاء، استهدفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب محطة "تمراز" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" على مفترق الرضيع وسط مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستهدفت الكتائب أيضاً دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بعبوة "شواظ" في محيط مسجد التوبة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

بدورهم، تمكّن مقاتلو سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من قنص جندي إسرائيلي قرب منطقة الطاقة شرقي مدينة غزة.

وقصفت السرايا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد في محور "نتساريم".

وبالتزامن، قصفت السرايا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمّعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في محيط مفترق برج عوض في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

أمّا كتائب شهداء الأقصى، فأعلنت قصفها بصاروخين "107" قصيرة المدى تجمّعات لجنود العدو الاحتلال وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح البري جنوبي القطاع.

المقاومة توثّق عملياتها

وفي إطار توثيقها للعمليات، عرضت كتائب الأقصى، اليوم، مشاهد من قصف مقرّ قيادة وسيطرة تابع للاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما عرضت كتائب المجاهدين عملية استهدافها، بالتعاون مع سرايا القدس، لقوات الاحتلال في موقع فجة العسكري و"محور نتساريم".

وأمس، نشرت كتائب القسام مشاهد تنفيذها الكمين الثاني من الكمين المركّب ضدّ جنود الاحتلال وآلياته، بمحيط مفترق برج عوض في حي الجنينة شرقي رفح.