17 شهيدا في قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس

وطن: استشهد 17 مواطنا، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة المواصي شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت وأطلق نيران أسلحتها الرشاشة على خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعات للنازحين، ومخازن مواد غذائية في منطقة المواصي، التي تطلق عليها قوات الاحتلال مسمى "المنطقة الإنسانية".

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد إثر قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وأصيب الصحفي وائل أبو زينة بقصف الاحتلال منزله في جباليا شمال قطاع غزة.

وأصيب مواطنون جراء قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.