منظمة البيدر:الاحتلال يصادر معدات زراعية ويمنع المزارعين من العمل في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من حراثة أراضيهم وزراعتها في منطقة "شعب البطم" بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على معدات زراعية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان صحفي ،أن قوات الاحتلال هاجمت المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، وصادرت الجرارات والمعدات الزراعية للمواطن محمود يوسف الجبارين ، كما أجبرت قوات الاحتلال المزارعين على