تحقيق جيش الاحتلال بمقتل 6 أسرى عثر على جثثهم في غزة: كانوا سيُقتلون بغارة إسرائيلية بكل حال

وطن: أبلغ جيش الاحتلال عائلات 6 أسرى إسرائيليين، كان قد أعلن العثور على جثثهم من غزة في آب/ أغسطس، بأنهم قُتلوا بإطلاق نار من مقاتلي حماس، عقب قصف إسرائيلي قرب مكان احتجازهم، حسب زعم جيش الاحتلال

وأشار التقرير إلى أن الأسرى كانوا سيُقتلون بكل الأحوال، لو لم يُقتلوا بإطلاق النار، إذ إن حرّاسهم من مقاتلي حماس، قد استشهدوا في الموقع ذاته، الذي احتُجزا فيه، بسبب غارة إسرائيلية.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه أن الأسرى "احتُجزوا خلال الأشهر الأولى من الحرب" مع رهائن آخرين، "وربما إلى جانب مسؤولين كبار في حماس، في نفق كبير في خانيونس، حيث احتجزوا هناك، بحسب التقديرات، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر - أوائل كانون الثاني/ يناير، ثم تم نقلهم إلى نفق في حي حمد بخانيونس".

وحينما هاجم جيش الاحتلال حيّ حمد بتاريخ 14/2/2024، بالقرب من مكان احتجاز الرهائن، قام مقاتلو حماس بقتلهم، فيما استشهد مقاتلو حماس، "في وقت لاحق، نتيجة "التأثير الثانوي" للهجوم الإسرائيلي، أي كنتيجة انبعاث الغازات السامة، عقب الغارة الجوية"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

وأكد جيش الاحتلال أنه "في وقت الهجوم، لم يكن لديه أي معلومات أو أي شكّ حول وجود المختطفين، تحت الأرض في المنطقة التي تعرّضت للهجوم، أو في محيطها".

من جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن منتدى أهالي الأسرى قولهم " ان نتائج التحقيق دليل آخر على أن الضغط العسكري يؤدي لمقتل المختطفين".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى في غزة قولها " ان تحقيق الجيش يوضح الحاجة الملحة والعاجلة لإعادة جميع أبنائنا".

بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن حفيدة أحد الأسرى الإسرائيليين الـ6: "معنى تحقيق الجيش الإسرائيلي أنه هو المسؤول عن مقتلهم"