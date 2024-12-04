وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لهيئة التدريب العسكري، ويخرّج الفوج ال22 من دورة كبار الضباط

أريحا – وطن: تحت رعاية وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، أطلقت هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن اليوم، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني بعنوان "التدريب ودوره في التنمية البشرية في قوى الأمن الفلسطينية"، بالشراكة مع جامعة الاستقلال، والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث، وكلية العلوم الإسلامية.



وخلال كلمته، نقل الوزير هب الريح تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، مؤكدًا على تعليماتهما فيما يتعلق بخدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف التي نمر بها، ومشيرًا إلى ثقة القيادة في المؤسسة الأمنية وتقديرها للدور المحوري الذي تقوم به في ظل الظروف الحالية.

وأشار الوزير هب الريح إلى أن وزارة الداخلية تضع التدريب على سلم أولوياتها، في سبيل توطين الخبرات والمهارات والاستفادة منها في مختلف المجالات، في سياق توفير كل ما يلزم للارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية، لحفظ الأمن والنظام وترسيخ القيم التي تعزز استقرار المجتمع وصمود أبنا الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، خرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اليوم، الفوج ال ٢٢ من دورة كبار الضباط التي تعقدها وزارة الداخلية وهيئة التدريب العسكري ضمن برنامج تدريب القيادات.

وأعرب الوزير هب الريح عن فخره بهذه الدورة ومثيلاتها لما تتضمنه من مواضيع ذات بعد استراتيجي، ومحاور هامة تنعكس على أداء المؤسسة الأمنية، وتساهم بتطويرها.



وفي الختام، التقى الوزير محافظَ أريحا د. حسين حمايل الذي أطلعه على الوضع العام في المحافظة وأهم احتياجات المواطنين.

وتفقد الوزير، يرافقه مدير عام المعابر نظمي مهنا، الإدارةَ العامة للمعابر والحدود، واطّلعا على أهم احتياجات المواطنين.

كما تفقد الوزير مديرية الداخلية، حيث التقى الموظفين، واطّلع على سير العمل، وأهم إنجازات المديرية واحتياجاتها.