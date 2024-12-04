صحة غزة: أكثر من 100 مريض داخل مستشفى كمال عدوان يواجهون خطر الموت نتيجة نقص الأوكسجين والإمدادات الطبية الحيوية

وطن: حذر مدير المستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة، مؤكدًا أن توقف إمدادات الأوكسجين يعني عمليًا توقف الخدمة الصحية بالكامل، مما يعرض حياة مئات المرضى للخطر.

وأشار إلى وجود أكثر من 100 مريض داخل مستشفى كمال عدوان، يواجهون خطر الموت نتيجة نقص الأوكسجين والإمدادات الطبية الحيوية.

وأكد أن الأوضاع الصحية في المناطق الشمالية من القطاع وصلت إلى مستوى كارثي، مع استمرار قصف الاحتلال الذي أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الصحية.

كما شدد على أن الاحتلال يمنع الوصول إلى مستشفى العودة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الصحية في المنطقة.

وأوضح أن المناطق الشمالية من قطاع غزة "تباد بالكامل"، مع غياب أي استجابة من المجتمع الدولي لمناشدات الإغاثة.

وناشد مدير المستشفيات العالم للتدخل الفوري لإنقاذ القطاع الصحي المتهالك في شمال قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار الحصار ونقص الموارد الطبية سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن احتواؤها.