نقابة الصحفيين تطلق حملة تغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#صحفيات_بزمن_الحرب"

رام الله - وطن: أعلنت نقابة الصحفيين، إطلاق حملة تغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسم (#صحفيات_بزمن_الحرب)، يوم غد الخميس، داعية جماهير شعبنا الفلسطيني إلى أكبر مشاركة في حملة التغريد التي سيتم تدشينها بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، صدر عنها، اليوم الأربعاء: إن التغريد سيكون عبر وسم (#صحفيات_بزمن_الحرب) على كافة مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، أنستجرام، تليجرام، تيك توك)، غدا، انطلاقا من الساعة 12 ظهراً.

وأضافت: أن حملة التغريد على وسم #صحفيات_بزمن_الحرب، يأتي لتسليط الضوء على العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية بشكل عام، والصحفيات بوجه خاص، حيث استشهد أكثر من 25 صحفية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وأصيب واعتقل العشرات منهن.

ودعت النقابة، كافة الصحفيين والصحفيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان للمشاركة الواسعة في هذه الحملة انتصارا للمرأة الفلسطينية بشكل عام والزميلات الصحفيات بشكل خاص.