الصحة اللبنانية: حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 4047 شهيدا و16638 جريحا

وطن: أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، أن 4047 شخصا على الأقل استشهدوا في لبنان خلال أكثر من عام من عدوان الاحتلال، غالبيتهم بعد أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي، "حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا، و16638 جريحا"، مشيرا الى أن غالبية الضحايا ارتقوا بعد 15 أيلول/سبتمبر.

وأردف قائلا " نعتبر أن الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى، لأن ثمة شهداء ارتقوا، ولم نعرف بهم".