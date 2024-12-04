البنك الوطني شريكا رئيسياً لمسرعة الأعمال Flow ضمن برنامج "Orange Corners"

وطن: أعلن البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow Accelerator توقيعهما اتفاقية شراكة ضمن برنامج "Orange Corners" المدعوم من الحكومة الهولندية، والذي يركز على تطوير حلول تكنولوجية ريادية وتحويلها من مجرد أفكار إلى أعمال على أرض الواقع من خلال تقديم الدعم الشامل لرواد الأعمال الشباب وتمكينهم من أجل الوصول إلى الأسواق.

وقعت الاتفاقية مديرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني، والمدير التنفيذي لمسرعة الأعمال Flow مجد خليفة، بحضور السفير الهولندي في الأراضي الفلسطينية ميشيل رنتنار، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، ومجموعة من ممثلي السفارة الهولندية وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك الوطني.

وتعليقاً على ذلك، قالت عناني إن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع رؤية البنك الوطني بالمساهمة في تطوير التكنولوجيا في فلسطين وتجييرها من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الفلسطينية باختلافها مع التركيز على التكنولوجيا المالية، وكذلك تمكين رواد الأعمال من الشباب الفلسطيني، وفتح المجال أمامهم لتطوير مشاريعهم الابتكارية على أرض الواقع، مما يساهم بشكل مباشر في خلق وظائف جديدة، والمساهمة في احداث تنمية مستدامة في فلسطين.

ومن جانبها، قالت خليفة إن هذه الشراكة تُجسد نقلة نوعية في تعزيز دور القطاع الخاص ضمن منظومة ريادة الأعمال في فلسطين، مستندة إلى النجاحات التي حققها برنامج أورانج كورنرز على مدار السنوات الثلاث الماضية كواحد من أكثر البرامج تأثيرًا في دعم رواد الأعمال. يقدّم برنامج أورانج كورنرز مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الإرشاد المتخصص، وخدمات تطوير الأعمال (BDS)، والتمويل الموجه، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء والخبراء.

كذلك، يعكس هذا الإنجاز نجاح الشراكة بين "فلو" والبنك الوطني في دعم وتطوير حلول التكنولوجيا المالية، ويُبرز أهمية التعاون بين القطاع الخاص ومسرعات الأعمال في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في فلسطين. من خلال هذه الشراكة، سيتم الارتقاء بالخدمات المقدمة، مما يعزز قدرة رواد الأعمال على تحقيق نمو مستدام وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

والجدير ذكره، أنه وبالإضافة الى الدعم المالي سيقدم البنك الوطني مجموعة من الخدمات غير المالية التي تشمل الإرشاد وتقديم الاستشارات بخصوص النماذج المالية وبناء المقاييس، وعقد ورش عمل للمشتركين في إدارة الائتمان ورفع وعيهم المالي والمصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في لجان التحكيم والتقييم لأفكار المشتركين.