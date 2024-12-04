وطن: في إطار جهوده لتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص، نظم بنك القدس ممراً شرفياً تكريما للموظفة آمنة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يتصادف في 3/كانون الأول من كل عام، الممر الشرفي جاء بمشاركة مدير الفرع وزملائها وفريق "بصمة القدس" التطوعي، تعبيرًا عن تقدير البنك لها ولوجودها.

و تعليقا على ذلك أكد محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك على أهمية تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البنك يتبنى هذه القيم كجزء من استراتيجيته المجتمعية. وقال:"إيماننا في بنك القدس يقوم على أن التميز لا حدود له، وأن تمكين ودمج ذوي الإعاقة في بيئة العمل يعزز من تنوعنا ويثري مؤسستنا، الزميلة آمنة تمثل نموذجًا ملهمًا للإصرار والإبداع، ونحن فخورون بوجودها في أحد فروعنا وبأعمالها."



من جهتها، عبّرت الموظفة آمنة عن مشاعرها بهذا التكريم، قائلة:" هذا اليوم يحمل لي معنى خاصًا، وشعرت بتقدير عائلتي الثانية في بنك القدس. الدعم الذي أحظى به من زملائي يعطيني القوة للاستمرار وتحقيق المزيد."

يُشار إلى أن بنك القدس يولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل دامجة تُسهم في تمكين ذوي الإعاقة من تحقيق طموحاتهم، تأكيدًا على دوره المجتمعي والإنساني في دعم مختلف الفئات.