المجلس الثقافي البريطاني يُعيّن مديراً جديداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله - وطن: أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن تعيين شهيدة ماكدوجال مديرة جديدة لمكتب المجلس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وباشرت عملها في قيادة فريقنا المحلي وإدارة أنشطتنا المختلفة بالتعاون الوثيق مع شركائنا من أجل تعزيز جهودنا في مجالات تعليم اللغة الإنجليزية والثقافة والفنون وغيرها.

وتتمتع شهيدة بخبرة دولية تزيد عن 20 عاماً، فقد عملت في مناطق عديدة حول العالم مثل أوزبكستان والمملكة المتحدة وباكستان وأيرلندا الشمالية والأرجنتين وتنزانيا وبنغلاديش ونيبال. ستتولى شهيدة مسؤولية الإشراف على عمل المجلس الثقافي البريطاني في تعليم اللغة الإنجليزية، والفنون، والبرامج الثقافية في فلسطين، مع التركيز على تزويد الشباب والمعلمين بالأدوات اللازمة لبناء المرونة وتطوير المهارات وفتح آفاق جديدة للمستقبل. كما سينصبّ دورها على تعميق الشراكات مع المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة مع المنظمات لتحسين جودة التعليم وأثره.

وفي تعليقها، قالت شهيدة ماكدوجال: "أنا سعيدة بتولي منصب المدير القُطري للمجلس الثقافي البريطاني في فلسطين. هناك العديد من الفرص الهامة لدعم تطلعات الفلسطينيين، لاسيما الشباب، وتعزيز الروابط بين فلسطين والمملكة المتحدة. نحن نسعى من خلال مشاريعنا في الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية إلى تحقيق أثر دائم. وأنا أتطلع إلى العمل مع شركائنا لتعزيز هذه العلاقات وإحداث تغييرات إيجابية."

من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط: "لعب المجلس الثقافي البريطاني دوراً حاسماً في النهوض بالتعليم والتبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين المملكة المتحدة وفلسطين. وأنا واثق بأن شهيدة ستقدم بخبرتها الواسعة رؤى قيّمة وتُضيف منظوراً جديداً لمهمتنا المشتركة المتمثلة في تمكين الشباب وتعزيز الروابط الثقافية."

