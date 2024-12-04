الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في حوارة جنوب نابلس

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منشأتين تجاريتين لبيع قطع المركبات المستعملة، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية، إن جرافات الاحتلال هدمت منشأتين لبيع قطع المركبات، على الطريق الرئيسي في البلدة، وتعود ملكيتهما للمواطنين زياد محارب، وماجد محمد.

يشار إلى أن المستوطنين أحرقوا صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء، ومركبتين، في بلدة حوارة، بالتزامن مع حرق منزل قيد الإنشاء، ومحل بقالة، ومركبة، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.