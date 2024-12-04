"آيزنكوت": الحكومة الاسرائيلية التي تستمر في إضعاف القانون والإضرار به غير جديرة بالثقة

رام الله - وطن: أفاد موقع "واللا" العبري عن عضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت بان نتنياهو المشتبه بارتكابه جرائم يدفع وزراءه لخرق القانون غطاء لأعمال إجرامية.

وأكد آيزنكوت، أن الحكومة التي تستمر في إضعاف القانون والإضرار به غير جديرة بالثقة.

وكشف آيزنكوت، عضو مجلس الحرب السابق عن انتقادات حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة دفع وزرائه لخرق القانون كغطاء لأعمال إجرامية مشبوهة.

وأكد آيزنكوت في تصريحات له نقلها موقع "واللا" العبري أن الحكومة الحالية، التي تسعى لتقويض القانون وإضعافه، أصبحت غير جديرة بثقة "الشعب الإسرائيل".

وأوضح آيزنكوت أن هذه السياسات تشكل تهديدًا مباشرًا للنظام القانوني في البلاد وتثير المخاوف من تآكل مؤسسات "الدولة وقيمها الديمقراطية".

وأضاف أن إضعاف النظام القانوني وتجاهل مبادئ العدالة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة ثقة حادة بين الحكومة والمواطنين.