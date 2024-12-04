الجامعة العربية الأمريكية تنظم مراسم إلقاء القسم الخاص بطلبة كلية التمريض

رام الله - وطن: نظمت كلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية مراسم إلقاء القسم الخاص بطلبة الكلية المنوي تخرجهم، وذلك تحت رعاية محافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب.

بحضور، القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ونائبيه لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، وللشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية التمريض الدكتورة لبنى حرازنه، وعبر تطبيق زوم رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغير في الداخل الفلسطيني النائب أيمن عودة، وممثلين عن وزارة الصحة الفلسطينية، وممثلين عن نقابة التمريض، ومدراء عدد من المستشفيات في الضفة، وعمداء الكليات في الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة.

كلمة رئيس الجامعة

بعد قراءة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني، رحب القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور بالحضور، في كلمة له، وقال، "أقف اليوم أمامكم في لحظة مهمة تلتقي فيه آمالكم وطموحاتكم، في مرحلة جديدة تدخلونها من حياتكم مليئة بالتحديات والمسؤوليات، وفي ذات الوقت مليئة بالأمل والإنجازات، لحظة انطلاقكم لأداء قسم المهنة، هذه المهنة السامية في رعاية المرضى".

وفي كلمته، بارك الدكتور عصفور الطلبة على وصولهم لهذه المرحلة المهمة في حياتهم، وبارك لأهاليهم الذين واصلوا الليل بالنهار مع أبنائهم ليصلوا إلى مرحلة انتهاء المسيرة الأكاديمية والبدء بممارسة مهنة التمريض، التي تتطلب التزاما كبيرا بالخدمة الإنسانية ومهارات عالية.

وأوضح الدكتور عصفور أن كلية التمريض حققت العديد من الإنجازات البارزة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتمكنت من بناء بنية تحتية متطورة تضم مختبرات محاكاة متقدمة، ومركزا للتميز في مجال أمراض القلب، مما أتاح للطلبة فرصة التدريب على أحدث التقنيات والمهارات، وأشار إلى أن الكلية عملت على بناء شراكات واسعه النطاق مع المؤسسات الصحية والتعليمية والمحلية والدولية، هذا الأمر ساهم في تطوير برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات.

ووجه رسالته إلى الطلبة الخريجين قائلا لهم، "أنتم اليوم سفراء لجامعتكم وللمجتمع الفلسطيني تحملون على عاتقكم مسؤولية كبيرة، وهي تقديم الرعاية الصحية للمرضى وتخفيف معاناتهم، وأنا على ثقة بأنكم ستكونون على قدر هذه المسؤولية، وستحققون إنجازات كبيرة في حياتكم المهنية، وستبقى جامعتكم هي الأولى والأخيرة، جامعة الكل الفلسطيني لتكونوا علماء التمريض بلا حدود".

كلمة كلية التمريض

وفي كلمة لعميد كلية التمريض الدكتورة لبنى حرازنه حيث قالت، "ما ترونه أمامكم من جهد أثمر وأمل تحقق، ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والطموح المستمر رعته الجامعة العربية الأمريكية التي لم تدخر جهدا في توفير أحدث الوسائل التكنولوجية، وأفضل الكوادر التعليمية التي سخرت لخدمة الطلبة وتخريج ممرضين وممرضات بمهارات عالية وجودة مميزة وأخلاق سامية".

وتطرقت إلى الإنجازات الأخيرة التي حققتها كلية التمريض في الفترة الأخيرة حيث أشارت، إلى أن الجامعة هي السباقة في إنشاء مركز المحاكاة الأول من نوعه في فلسطين الذي يتيح للطلبة فرصة التدريب العملي على أجهزة تحاكي الواقع بدقة، بالإضافة إلى إطلاق مختبر الواقع الافتراضي بالشراكة مع جامعة شناندوه في الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى تطوير المهارات التمريضية ورفع كفاءة الطلبة.

وأوضحت، أن الجامعة كانت السباقة في تأسيس أول مركز جامعي لإنعاش القلب والرئتين، والمرخص من جمعية القلب الأمريكية، يضم أكثر من 30 مدربا دوليا لتخصصات الإنعاش الأساسي والمتقدم للبالغين والأطفال، مشيرة إلى أن هذا المركز حصل على أعلى الترقيات الدولية، وذلك باستحقاقه برنامج TCF، يمكن المركز والكلية تأهيل مدربين دوليين وترخيص المراكز، مبينة أن مركز القلب في الجامعة العربية الأمريكية يعتبر مرجعا لمراكز فلسطين الجامعية والتدريبية.

وأشارت الدكتور حرازنة، أن كلية التمريض تقدمت للاعتماد الدولي الأمريكي NLN، وهي في المراحل النهائية لتحقيقه، لتكون أول كلية تمريض في فلسطين تحظى بهذا التميز، وتطرقت إلى اهتمام إدارة الجامعة في ابتعاث عدد من الهيئة التدريسية في الكلية لاستكمال الدراسات العليا، مما أثمر عن وجود ما يزيد عن 15 أكاديميا من حملة الدكتوراه في الكلية، لتستحق الجامعة لقب "أفضل مؤسسة أكاديمية لعام 2020".

واختتمت الدكتورة حرازنه كلمتها بنصائح وجهت إلى الطلبة الخريجين، حيث قالت لهم، "كونوا لطفاء وطيبين، وتذكروا أن مهنة التمريض إنسانية وإنسان، وأنتم مؤتمنون على رسالة كبيرة ستنقلون رسائلنا إلى العالم، والتمريض رسالة سامية تتطلب الحب والصبر والعطاء، فأنتم مصدر القوة والأمل".

كلمة الخريجين

وفي كلمة الطلبة الخريجين ألقاها الطالب قيس حلمي، حيث وجه شكره إلى إدارة الجامعة العربية الأمريكية على دعمها الدائم للطلبة، وتوفير كافة التكنولوجيا المتطورة للوصول إلى مرحلة يتمكن فيها الطالب مواجهة التحيات في سوق العمل، كما أشاد بدور الهيئة التدريسية على إيصالهم الرسالة التعليمية الصحيحة والحقيقية، وكانت كل كلمة مؤثرة في قلوب ووجدان الطلبة، مؤكدا أن طلبة التمريض الذين تخرجوا من الجامعة العربية الأمريكية سيكونون خير سفراء لها أينما تواجدوا.

كلمة راعي الحفل

من جهته، بارك محافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب الأهالي على دعمهم المتواصل لأبنائهم ليصلوا إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الخروج من مقاعد الدراسة إلى المشافي والمراكز الصحية، ليكونوا خير سفراء لكم وللجامعة العربية الأمريكية التي وفرت بيئة تعليمية سليمة وصحيحة لتخريج أفواج عديدة، يحملون رسالة الإنسان والإنسانية، مشيدا بدور الهيئة التدريسية في الجامعة بشكل عام، وفي كلية التمريض بشكل خاص، الذين كانوا خير رسل سلموا الرسالة إلى أبنائهم الطلبة.

كلمة الداخل الفلسطيني

وعبر تطبيق زووم، كان رئيس الجبهة الديمقراطية العربية للتغيير في الداخل الفلسطيني النائب أيمن عودة، والذي لم يتمكن من الوصول إلى الجامعة بسبب الأوضاع الراهنة، حيث أرسل العديد من النصائح إلى الطلبة الخريجين، بأن يكونوا ملائكة الرحمة، ويرسلون رسائل محبة وصدق إلى المواطنين، وتكون من صفاتهم العطاء لأن الشعب يستحق ذلك من قادة المستقبل، مشيدا بالجامعة العربية الأمريكية التي جمعت الكل الفلسطيني تحت سقف واحد، مشيرا إلى أن خريجي هذه الجامعة من الداخل الفلسطيني كانوا في المراكز الأولى عند تقديمهم الامتحانات في الداخل الفلسطيني.

وختمت المراسم بأداء طلبة خريجي كلية التمريض قسم المهنة، حيث تخلل المراسم عرض فيديو تعريفي عن الإنجازات التي حققتها كلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية.