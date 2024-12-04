اعتقالات في الخليل وطوباس تطال ثمانية شبان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، سبعة شبان من طوباس، على حاجز دير شرف غرب نابلس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل ستة مواطنين من بلدة عقابا، وهم: نشأت ناجح صالح ياسين غنام، وناجح صالح ياسين غنام، وياسين محمد ياسين الياسين، وليث احمد ياسين غنام، وايهم راسم ياسين غنام، ومحمد هاني عزت غنام، والشاب باسم ساطي يوسف دراغمة من طوباس، أثناء مرورهم، عبر حاجز دير شرف.

فيما قالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الغفار الديك من مدينة الخليل، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الإسمنتية، والسواتر الترابية.