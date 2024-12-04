جرى دفنهما فجر اليوم بمشاركة أفراد من عائلتيهما فقط .. الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين قواس وأبو غزالة للأردن

رام الله - وطن: سلمت سلطات الاحتلال، صباح الأربعاء، إلى الأردن، جثماني الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة، اللذين ارتقيا بعد تنفيذ عملية فدائية جنوب البحر الميت في 18 أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية استلام جثماني الشهيدين>

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن.

وأضاف أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة.

وجرت في ساعات الفجر الأولى دفن الجثمانين وسط مشاركة محدودة اقتصرت على العائلة.

وقال هيثم أبو غزالة شقيق الشهيد حسام أبو غزالة انه جرى استدعاء والده واعمامه الساعة الواحدة والنصف فجرا فقط لمقبرة سحاب وهناك جرى توديع جثماني الشهيدين ودفنهما.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أُصيب جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية إطلاق نار، نُفِّذت في منطقة البحر الميت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في حينه، إن المسلّحيْن عبرا الحدود من الأردن سيرًا على الأقدام، مرتديان الزي العسكري.

وأفادت تقارير بأن منفذي العملية، هما الشهيدان حسام أبو غزالة والشهيد عامر قواس.